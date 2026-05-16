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Aircraft Doctors

Fliegerträume

WELTFolge vom 16.05.2026
Fliegerträume

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Aircraft Doctors

Folge vom 16.05.2026: Fliegerträume

45 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6

Adrian führt in Leer-Papenburg die 100-Stunden-Kontrolle einer Beechcraft F33 Alpha durch. Später ist er am Flughafen Groningen für eine Pre-Buy-Inspektion einer Cirrus SR20 bei einem Cirrus-Aircraft-Händler verabredet. Dort wirft er einen Blick hinter die Kulissen und betrachtet die verschiedenen Modelle der Cirrus-Flotte. Gleichzeitig läuft die jährliche Airshow auf dem Flugplatz Gelnhausen, bei der Veranstaltungsleiter Benjamin Schaum die Besonderheiten der Show hervorhebt.

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