Aircraft Doctors
Folge vom 25.04.2026: Die Künstler der Luft
44 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6
In Hünxe lädt der Geschäftsführer eines führenden Kunstflugzeugherstellers zu einem Einblick in die Welt der Luftfahrttechnik ein. Währenddessen teilen in Gelnhausen begeisterte Modellflieger ihre Hingabe für das Detail und das unvergleichliche Gefühl der Freiheit in den Lüften. Am Flugplatz Leer-Papenburg stellen sich Richard und Adrian einer Cassutt und schmieden Pläne für zukünftige Flüge.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-7: welt