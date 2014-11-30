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Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten

Konkurrenzkampf

DMAXFolge vom 30.11.2014
Konkurrenzkampf

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Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten

Folge vom 30.11.2014: Konkurrenzkampf

44 Min.Folge vom 30.11.2014Ab 12

Ken Cage und sein Kompagnon Danny Thompson sollen in Florida eine drei Millionen Dollar teure Luxusjacht sicherstellen. Nach zwei Wochen Detektivarbeit macht das Duo die „Sunseeker Manhattan“ in Miami ausfindig. Doch vor Ort erleben die Männer eine böse Überraschung. Die Konkurrenz ist auch schon da. Um am Ende auf der sicheren Seite zu stehen, hat die geprellte Bank anscheinend gleich mehrere Inkasso-Unternehmen auf den Fall angesetzt.

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