Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 07.12.2014: Panik in 3.000 Metern Höhe
45 Min.Folge vom 07.12.2014Ab 12
Vor dem Start blieb nicht viel Zeit, den Flieger gründlich zu checken. Dieser Umstand rächt sich nun. „Repo Man“ Kevin Lacey und seiner Partnerin Heather Sterzick heben in Texas mit einem Learjet 25 in die Luft ab. Das Flugzeug ist rund eine Million Dollar wert. In 3000 Metern Höhe streikt jedoch plötzlich die Benzinpumpe. Das Duo muss notlanden. Doch der nächste Flughafen ist weit, und über den Wolken braut sich ein Sturm zusammen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.