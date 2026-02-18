Aktivkohle
Folge 5: Nataly Kudiabor
In dieser Folge von Aktivkohle spricht Annabelle Mandeng mit einer der einflussreichsten Frauen der deutschen Filmbranche: Nataly Kudiabor, Geschäftsführerin und Produzentin der UFA Fiction. Gemeinsam blicken sie zurück auf ihre Anfänge als „Einzelkämpferinnen“ ohne Vorbilder im deutschen Fernsehen, sprechen über Mut, Mentoren und Learning by Doing. Und darüber, warum Diversität keine Quote, sondern eine Haltung ist. Natalie erzählt von ihrem Weg zur Produzentin, von kreativen Entscheidungen, Netzwerken, Fehlgriffen und Erfolgen. Wer erzählt welche Geschichten? Warum macht das einen Unterschied, vor und hinter der Kamera? Es geht um Altersdiskriminierung, Rollenbilder, Sensitivity Reading, Verantwortung in der Branche und darum, wie Filme und Serien unsere Gesellschaft prägen können, ohne ständig alles erklären zu müssen. Eine kluge, persönliche und inspirierende Folge über Wandel, Macht von Geschichten und die Frage, wie eine vielfältige deutsche Serien- und Filmlandschaft wirklich aussehen kann.
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