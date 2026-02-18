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Aktivkohle

Iskander Widjaja

Talk? Now!Staffel 2Folge 7vom 18.02.2026
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Folge 7: Iskander Widjaja

56 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge von AKTIVKOHLE trifft Annabelle Mandeng auf einen Ausnahmemusiker zwischen den Welten: Iskandar Widjaja – international gefeierter Geiger, Komponist und Grenzgänger zwischen Klassik und Pop. Geboren in Berlin, verwurzelt in Indonesien, und den arabischen und holländischen Kulturen, spricht Iskandar offen über Identität, künstlerische Freiheit und den Mut, sich nicht festlegen zu lassen. Er erzählt von seinem Leben zwischen Berlin und Jakarta, von Bach als Lebensschule, von Perfektionismus, Meditation, Wunderkind-Mythen – und davon, warum Musik für ihn mehr ist als ein Beruf: ein Lebenssinn.

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