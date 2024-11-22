Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aktuell: Die Woche

Aktuell: Die Woche vom 22.11.2024

PULS 24Folge vom 22.11.2024
Aktuell: Die Woche vom 22.11.2024

Aktuell: Die Woche vom 22.11.2024Jetzt kostenlos streamen

Aktuell: Die Woche

Folge vom 22.11.2024: Aktuell: Die Woche vom 22.11.2024

26 Min.Folge vom 22.11.2024

In diesem temporeichen Info-Talk lässt Moderator Meinrad Knapp gemeinsam mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek das politische Wochengeschehen Revue passieren. Die einprägsamsten Bilder, die brisantesten Sager und die größten Aufreger der Woche werden mit Hilfe der Experten seziert, analysiert und pointiert bewertet.

Alle verfügbaren Folgen