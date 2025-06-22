Im Fokus: Messenger-ÜberwachungJetzt kostenlos streamen
Aktuell: Im Fokus
Folge 172: Im Fokus: Messenger-Überwachung
11 Min.Folge vom 22.06.2025
Lange wurde über sie diskutiert, nun wurden sich die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS einig: die Messenger-Überwachung. Doch wird das Gesetz im fünften Anlauf jetzt verfassungskonform und wie viel Schutz bringt so eine Überwachung wirklich?
