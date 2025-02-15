Im Fokus: Reformen auf StandbyJetzt kostenlos streamen
Aktuell: Im Fokus
Folge 46: Im Fokus: Reformen auf Standby
12 Min.Folge vom 15.02.2025
Seit fast 140 Tage hat Österreich keine neue Regierung. Keine Regierung bedeutet auch: keine Reformen. Wichtige Bereiche wie unser marodes Gesundheitssystem stehen also weiter in Warteposition. Dazu im Interview: Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aktuell: Im Fokus
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4