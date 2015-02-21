Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alaskan Bush People

Gegen alle Widrigkeiten

DMAXFolge vom 21.02.2015
Gegen alle Widrigkeiten

Gegen alle WidrigkeitenJetzt kostenlos streamen

Alaskan Bush People

Folge vom 21.02.2015: Gegen alle Widrigkeiten

41 Min.Folge vom 21.02.2015Ab 12

Bam Brown beobachtet vom Hochsitz aus die Umgebung. Doch weit und breit ist kein einziges Tier zu sehen. Das ist ein herber Rückschlag für die Browns, denn den Wildnisbewohnern gehen in Alaska die Vorräte aus. Die eisige Kälte im Copper River Valley macht der neunköpfigen Familie ebenfalls zu schaffen. Das neue Blockhaus ist noch immer nicht fertig. Stattdessen leben Billy Brown, seine Frau Ami und die Kinder in einer provisorischen Jagdhütte, deren Stämme nur mit Moos isoliert sind.

Alle verfügbaren Folgen