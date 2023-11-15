Folge vom 15.11.2023
Die Wahrheit über die BrownsJetzt kostenlos streamen
Alaskan Bush People
Folge vom 15.11.2023: Die Wahrheit über die Browns
44 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 12
In der Serie „Alaskan Bush People“ gaben die Browns tiefe Einblicke in ihren Alltag. Man konnte im TV hautnah mitverfolgen, welchen Entbehrungen Billy, Ami und ihre Kinder im US-Bundesstaat Alaska ausgesetzt sind und was es bedeutet, abseits der Zivilisation auf fließendes Wasser und Strom zu verzichten. Diesen ungewöhnlichen Lifestyle hat das „Wolfsrudel“ frei gewählt. Kommen anhand der Herausforderungen in der Wildnis manchmal Zweifel auf? Diese Folge zeigt bis dato unveröffentlichtes Filmmaterial und die Browns beantworten Fragen der Zuschauer.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.