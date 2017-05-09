Alaskan Bush People
Folge vom 09.05.2017: Auf offener See
45 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 12
Die Browns wollen sich ein Boot kaufen, aber die finanziellen Mittel des „Wolfsrudels“ sind begrenzt. Deshalb haben die Aussiedler mit dem Eigentümer des Wasserfahrzeugs einen Deal ausgehandelt. Statt Bargeld auf den Tisch zu blättern, sollen die ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.