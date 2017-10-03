Alaskan Bush People
Folge vom 03.10.2017: Vertrauen ist alles
41 Min.Folge vom 03.10.2017Ab 12
Das Schicksal meint es nicht gut mit den Browns: Eine Tragödie überschattet das Leben der Wildnisbewohner und zwingt sie zum Umzug nach Kalifornien. Plötzlich steht alles auf dem Spiel, wofür die „Alaskan Bush People“ gekämpft haben. Denn bei dem Knoten in Amis Lunge könnte es sich um ein Krebsgeschwür handeln. Billy und die Kinder sterben fast vor Sorge und stehen der toughen Wildnis-Lady in der fremden Umgebung zur Seite, während Noah als Einziger in „Brown Town“ auf Chichagof Island die Stellung hält. Keiner weiß, wie es weiter geht: Muss das „Wolfsrudel“ sein Revier für immer verlassen?
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.