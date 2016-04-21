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Alaskan Bush People

Auf eigenen Beinen

DMAXFolge vom 21.04.2016
Auf eigenen Beinen

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Alaskan Bush People

Folge vom 21.04.2016: Auf eigenen Beinen

45 Min.Folge vom 21.04.2016Ab 12

Billy Brown, das Familienoberhaupt des „Wolfsrudels“, braucht wegen gesundheitlicher Probleme dringend eine Auszeit. Deshalb ist Matt von seinen Brüdern zum neuen Kapitän der „Integrity“ gewählt worden. Bam, Gabe und Bear werden ihm an Bord des Schiffes als Besatzungsmitglieder zur Seite stehen. Das Quartett transportiert in dieser Folge eine Frachtladung nach Gustavus. Die meisten Einwohner des 450-Seelen-Dorfes leben von der Jagd. Doch wegen seiner abgeschiedenen Lage, lockt der idyllische Ort auch Künstler und Schriftsteller an.

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