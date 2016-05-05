Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alaskan Bush People

Fremder Besuch

DMAXFolge vom 05.05.2016
Fremder Besuch

Fremder BesuchJetzt kostenlos streamen

Alaskan Bush People

Folge vom 05.05.2016: Fremder Besuch

45 Min.Folge vom 05.05.2016Ab 6

Bären sind normalerweise menschenscheu. Doch wenn sie Nahrung wittern, wagen sich die Raubtiere mitunter auch in bewohnte Siedlungen vor. Der 32-jährige Matt verfolgt auf Chichagof Island ein 400 Kilo schweres Exemplar, das sich kürzlich über die ...

Alle verfügbaren Folgen