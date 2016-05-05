Alaskan Bush People
Folge vom 05.05.2016: Fremder Besuch
45 Min.Folge vom 05.05.2016Ab 6
Bären sind normalerweise menschenscheu. Doch wenn sie Nahrung wittern, wagen sich die Raubtiere mitunter auch in bewohnte Siedlungen vor. Der 32-jährige Matt verfolgt auf Chichagof Island ein 400 Kilo schweres Exemplar, das sich kürzlich über die ...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.