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Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte

Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.07.2026
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Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte

Folge 1: Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte

46 Min.Folge vom 04.07.2026

250 Jahre Albertina: Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen eines der bedeutendsten Kunstmuseen Europas. Sie zeigt verborgene Bereiche, moderne Archivtechnik, Restaurierungswerkstätten und den Fokus auf bislang übersehene Künstlerinnen. Ein Porträt einer Institution, die 600 Jahre Kunstgeschichte bewahrt und zugleich Zukunft gestaltet. Bildquelle: ORF/V-set GmbH/Benjamin Paya

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