Albertina - Eine Sammlung schreibt GeschichteJetzt kostenlos streamen
Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte
Folge 1: Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte
46 Min.Folge vom 04.07.2026
250 Jahre Albertina: Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen eines der bedeutendsten Kunstmuseen Europas. Sie zeigt verborgene Bereiche, moderne Archivtechnik, Restaurierungswerkstätten und den Fokus auf bislang übersehene Künstlerinnen. Ein Porträt einer Institution, die 600 Jahre Kunstgeschichte bewahrt und zugleich Zukunft gestaltet. Bildquelle: ORF/V-set GmbH/Benjamin Paya
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Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte
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