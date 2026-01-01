Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte
1 StaffelAb 0
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Albertina - Eine Sammlung schreibt Geschichte
250 Jahre Albertina: Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen eines der bedeutendsten Kunstmuseen Europas. Sie zeigt verborgene Bereiche, moderne Archivtechnik, Restaurierungswerkstätten und den Fokus auf bislang übersehene Künstlerinnen. Ein Porträt einer Institution, die 600 Jahre Kunstgeschichte bewahrt und zugleich Zukunft gestaltet.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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