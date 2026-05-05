Alice
Folge 1: Alice (1/2)
Karriere, Konflikte, große Gefühle: Alice Schwarzers Weg zur feministischen Stimme einer ganzen Generation. Der Film erzählt den frühen Lebensweg von Alice Schwarzer, die später zu einer der prägendsten Stimmen der Frauenbewegung wird. Er zeigt ihre Suche nach Selbstbestimmung, ihre erste große Liebe zu Bruno und die wachsenden Spannungen zwischen privatem Glück und beruflichen Zielen. Alices journalistische Anfänge, ihre Entschlossenheit und die Menschen, die sie prägen, formen ein kraftvolles Porträt einer Frau im Aufbruch. Besetzung: Nina Gummich (Alice) Thomas Guené (Bruno Pietzsch) Vidina Popov (Barbara Maia) Isabel Thierauch (Sonja Hopf) Katia Fellin (Ursula Scheu) Valerie Pachner (Romy Schneider) Hannah Walther (Renate) Naemi Feitisch (Edda) Katharina Schüttler (Esther Vilar) Sven Eric Bechtolf (Henri Nannen) Rainer Bock (Ernst Schwarzer) David Rott (Rudolf Augstein) Noëmi Krausz (Sabine Schruff) Regie: Nicole Weegmann Bildquelle: Alexander Fischerkoesen/Neue Schönhauser Filmproduktion/rbb
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