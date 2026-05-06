Alice
Folge 2: Alice (2/2)
Alice’ beherzter Einsatz für Frauenfragen hat Aufmerksamkeit erregt. Mit ihrer journalistischen Tätigkeit lässt sich ihr politisches Engagement aber nicht vereinbaren. Eine Anstellung beim renommierten ‚Spiegel‘ scheitert am Protest der Redaktion, und für die Beziehung zu Bruno fehlt die Zeit. Als Alice sich in die Aktivistin Ursula verliebt, wird ihr klar, dass sie vor einem Scheideweg steht. Nur wenn sie überkommene Denkmuster abschüttelt und ihre Überzeugungen lebt, kann sie sich selbst treu bleiben. Besetzung: Nina Gummich (Alice) Thomas Guené (Bruno Pietzsch) Vidina Popov (Barbara Maia) Isabel Thierauch (Sonja Hopf) Katia Fellin (Ursula Scheu) Valerie Pachner (Romy Schneider) Hannah Walther (Renate) Naemi Feitisch (Edda) Katharina Schüttler (Esther Vilar) Sven Eric Bechtolf (Henri Nannen) Rainer Bock (Ernst Schwarzer) David Rott (Rudolf Augstein) Noëmi Krausz (Sabine Schruff) Regie: Nicole Weegmann Drehbuch: Daniel Nocke, Silke Steiner Bildquelle: ORF/rbb/Alexander Fischerkoesen
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