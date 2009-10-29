Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 161
Alisa kann nicht verhindern, dass Jonas seine Pläne in Bezug auf Dana weiter verfolgt. Jonas hält an seinem Vorhaben fest, Dana eine gemeinsame Flucht aus Schönroda vorzuschlagen. Oskar lässt Liliana glauben, dass das von ihm geplante Waffengeschäft die letzte Chance für die Firma darstellt. Gleichzeitig bemühen Alisa und Christian sich um einen neuen Auftrag zur Herstellung von Kristallschmuck, bei dem Alisas Himmelreich und Castellhoff Optik zum ersten Mal kooperieren. Können die beiden Oskars Pläne noch durchkreuzen? Bernhardt sieht sich mit Jonas' Schmerzensgeldforderung konfrontiert und sucht fieberhaft nach einer Lösung. Diese bietet sich unerwartet, als Oskar ihm eine Falle stellt.
