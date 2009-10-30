Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 162
42 Min.Folge vom 30.10.2009Ab 6
Alisa, Christian und Liliana feiern die Rettung von Castellhoff Optik durch den Bellhoven-Auftrag. Oskar steht auf verlorenem Posten und beginnt das Kristallschmuckprojekt durch Gerüchte zu sabotieren. Als Alisa ihn damit konfrontiert, lässt Oskar seine Maske fallen. Währenddessen sieht Bernhardt keinen Ausweg mehr aus seiner Situation. Er hinterlässt Conny einen Abschiedsbrief und will Schönroda für immer den Rücken kehren.
