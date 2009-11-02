Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 163
42 Min.Folge vom 02.11.2009Ab 6
Alisa und Christian werden von Oskar getäuscht, dem es erneut gelingt, sie von seiner Kooperationsbereitschaft zu überzeugen. Hinter dem Rücken der beiden spinnt er mit Bernhardts Hilfe allerdings schon die nächste Intrige. Derweil verprasst Jonas im Country Club das Schmerzensgeld, das er von Bernhardt bekommen hat und spielt Dana vor, dass sie ihm nichts mehr bedeutet. Zeitgleich macht Tamara eine schlimme Entdeckung: Ist sie von Lars schwanger?
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises