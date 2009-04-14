Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 028
43 Min.Folge vom 14.04.2009Ab 6
Alisa hat alle Hände voll zu tun, sich gegen die eifersüchtige Ellen zu behaupten. Ellen agitiert gegen Alisa, weil sie befürchtet, dass Christian durch Alisa von ihrer Affäre mit Oskar erfahren wird. Um dem zuvorzukommen, legt Ellen gegenüber Christian ein Teilgeständnis ab. Alisa beschließt nach langem Hin und Her, Christian die Wahrheit über seine Verlobte zu erzählen. Doch Christian gibt ihr keine Gelegenheit dazu, sondern bremst sie kurzerhand aus.
Genre:Soap
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises