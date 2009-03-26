Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 3vom 26.03.2009
43 Min.Folge vom 26.03.2009Ab 6

Zu ihrem Entsetzen erkennt Alisa, dass ihr Ausbruch Christian gegenüber ungerechtfertigt war. Sie hat die Hinweise falsch interpretiert und entschuldigt sich bei ihm. Christian verspricht dennoch, ihren Wunsch, er möge sich nicht in ihr Leben einmischen, zu respektieren und zieht sich zurück. Irritiert von Christians Reaktion, stürzt sich Alisa in die Arbeit an der Schleifmaschine und wird dabei von Liliana besucht. Liliana hat großes Interesse an Alisas Glasarbeiten und unterbreitet ihr ein verlockendes Angebot.

