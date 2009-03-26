Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 018
43 Min.Folge vom 26.03.2009Ab 6
Zu ihrem Entsetzen erkennt Alisa, dass ihr Ausbruch Christian gegenüber ungerechtfertigt war. Sie hat die Hinweise falsch interpretiert und entschuldigt sich bei ihm. Christian verspricht dennoch, ihren Wunsch, er möge sich nicht in ihr Leben einmischen, zu respektieren und zieht sich zurück. Irritiert von Christians Reaktion, stürzt sich Alisa in die Arbeit an der Schleifmaschine und wird dabei von Liliana besucht. Liliana hat großes Interesse an Alisas Glasarbeiten und unterbreitet ihr ein verlockendes Angebot.
Alisa - Folge deinem Herzen
