Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 024
43 Min.Folge vom 06.04.2009Ab 6
Alisa ist glücklich über ihren Einzug bei Mona und will ab jetzt nur noch nach vorn sehen. Paul ist aufgewühlt von Ellens Beichte über ihren Seitensprung und der daraus resultierenden Schwangerschaft. Er ist nicht bereit, seinen besten Freund auf Dauer anzulügen. Doch Ellen droht ihm, ihn bei der Ärztekammer anzuzeigen, sollte er seiner Schweigepflicht als ihr behandelnder Arzt nicht nachkommen. Alisa will mit Mona auf ihren neuen Lebensabschnitt anstoßen und läuft dabei ausgerechnet Christian in die Arme. Kann Alisa sich überwinden und Christian für sein Glück mit Ellen frei geben?
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises