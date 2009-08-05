Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 7Folge 11vom 05.08.2009
Alisa findet keine Ruhe und weiß nicht mehr, was sie glauben soll. Gemeinsam mit Liliana leitet sie einen Gentest in die Wege. Der Druck auf Ludwig wächst, und sein Lügengebäude gerät ins Wanken. Als Liliana dann an Ludwigs Geburtstag auch noch von ihrer angeblichen Fehlgeburt erfährt, bleibt Ludwig nichts anderes übrig, als endlich mit der Wahrheit herauszurücken. Unterdessen versuchen Ellen und Tamara vergeblich, Christian zu einer Versöhnung mit seinem Vater zu drängen.

