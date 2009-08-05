Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 101
42 Min.Folge vom 05.08.2009Ab 6
Alisa findet keine Ruhe und weiß nicht mehr, was sie glauben soll. Gemeinsam mit Liliana leitet sie einen Gentest in die Wege. Der Druck auf Ludwig wächst, und sein Lügengebäude gerät ins Wanken. Als Liliana dann an Ludwigs Geburtstag auch noch von ihrer angeblichen Fehlgeburt erfährt, bleibt Ludwig nichts anderes übrig, als endlich mit der Wahrheit herauszurücken. Unterdessen versuchen Ellen und Tamara vergeblich, Christian zu einer Versöhnung mit seinem Vater zu drängen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises