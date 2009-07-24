Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 094
Während in Christian die Zweifel an seiner Ehe mit Ellen wachsen, zögert Alisa mit ihrer Antwort auf Pauls Heiratsantrag. Ellen hingegen kämpft um ihre gemeinsame Zukunft mit Christian und ist entschlossen, ihn wieder an die Spitze von Castellhoff Optik zu katapultieren. Oskar ahnt, dass Ludwig seiner Familie etwas verschweigt und dass Paul als Hausarzt der Familie mehr wissen muss. Er setzt Paul unter Druck. Als Paul sich jedoch weigert, ihm Auskunft zu geben, beschließt Oskar, ihm einen Denkzettel zu verpassen. Robert und Jonas haben alle Hände voll zu tun, sich als Babysitter von Emilia zu bewähren. Sie bemerken zunächst nicht, dass Emilia ihre Mutter vermisst. Erst als plötzlich Geld in der Kasse fehlt, werden sie aufmerksam.
