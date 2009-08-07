Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 103
43 Min.Folge vom 07.08.2009Ab 6
Während Alisa sich damit abfindet, dass sie ihre leibliche Mutter wahrscheinlich niemals finden wird, stürzt die Nachricht über den negativen Gentest Liliana in eine tiefe Identitätskrise. Nur Oskar ist zufrieden, da er jetzt der Einzige ist, der tatsächlich über Lilianas Vergangenheit Bescheid weiß. Als Ludwig Liliana bittet, ihm noch eine Chance zu geben, muss sie ihm eine folgenschwere Antwort geben.
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises