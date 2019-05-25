All About You - Das Fashion Duell
Folge 6: Folge 6
46 Min.Folge vom 25.05.2019Ab 12
Pro Sendung treten zwei prominente Juroren gegeneinander an. Wer kann seinem Kandidaten das gelungenere Makeover verpassen? Die Teams durchlaufen dabei verschiedene Umstyling-Etappen: Von der Shopping-Mall, in der es mit Zeitlimit gilt, den perfekten Look zu kreieren, bis zum Nachher-Fotoshooting, das den neuen Look festhält. Nach dem finalen Duell-Walk kürt das Publikum vor Ort das Siegerteam, welches sich über einen About You-Gutschein im Wert von 2.500 Euro freuen kann. Rechte: ProSieben
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All About You - Das Fashion Duell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Entertainment, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen