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All About You - Das Fashion Duell

Folge 6

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 25.05.2019
Folge 6

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All About You - Das Fashion Duell

Folge 6: Folge 6

46 Min.Folge vom 25.05.2019Ab 12

Pro Sendung treten zwei prominente Juroren gegeneinander an. Wer kann seinem Kandidaten das gelungenere Makeover verpassen? Die Teams durchlaufen dabei verschiedene Umstyling-Etappen: Von der Shopping-Mall, in der es mit Zeitlimit gilt, den perfekten Look zu kreieren, bis zum Nachher-Fotoshooting, das den neuen Look festhält. Nach dem finalen Duell-Walk kürt das Publikum vor Ort das Siegerteam, welches sich über einen About You-Gutschein im Wert von 2.500 Euro freuen kann. Rechte: ProSieben

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