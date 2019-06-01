All About You - Das Fashion Duell
Folge 7: Folge 7
44 Min.Folge vom 01.06.2019Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Heute im Duell: Lifestyle-Ikone Fernanda Brandao und Modedesigner Dawid Tomaszewski. Rechte: ProSieben
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All About You - Das Fashion Duell
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen