Die Frau ohne Gesicht

Folge 1: Die Frau ohne Gesicht

96 Min.Ab 12

Privatdetektiv Uli Fichte soll im Autrag einer Frau mit entstelltem Gesicht deren vermutlich untreuen Ehemann Martin Carlsen in flagranti fotografieren. Die Erfüllung des Auftrags bereitet ihm zunächst keine Schwierigkeiten. Diese fangen erst an, als die Geliebte von Carlsen einen Tag später tot aufgefunden wird und sich herausstellt, dass Frau Carlsen und die Auftraggeberin zwei völlig verschiedene Personen sind ...

