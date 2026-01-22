Alles außer Mord
Folge 10: Y.?17
93 Min.Ab 12
Detektiv Uli Fichte freut sich über einen bezahlten Ausflug nach London: Er soll im Auftrag eines Anwalts ein Päckchen nach England schaffen. Als Fichtes Auto samt Päckchen gestohlen wird, muss seine Beichte entfallen - der Anwalt liegt mit einer Überdosis Kokain im Krankenhaus. Fichtes Spurensuche führt ihn nach Sylt, wo er erneut Pech hat: Wissenschaftler Giese, von dem sich Uli Aufschluss erhofft hatte, ist tot. Plötzlich steht der ahnungslose Uli unter Mordverdacht ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1994
12
