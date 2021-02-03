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Alles Liebe

Auf der Suche nach dem sexy Lebensgefühl

ATVStaffel 2Folge 5vom 03.02.2021
Auf der Suche nach dem sexy Lebensgefühl

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Alles Liebe

Folge 5: Auf der Suche nach dem sexy Lebensgefühl

47 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 6

Julia, Evelyn, Rudolf und Gerd suchen nach der großen Liebe. Die Hoteldirektorin Julia wünscht sich einen Mann, der keine Angst vor starken Frauen hat und vor allem spontan ist. Der Traumpartner der Busfahrerin Evelyn sollte viel Sinn für Humor mitbringen und sich nicht vor Diskussionen drücken. Gerd dagegen wünscht sich einen Mann, der einfühlsam ist. Der Techniker Rudolf achtet bei Frauen sehr auf das Äußere. Seine Angebetete sollte die Blicke auf sich ziehen.

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