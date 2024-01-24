Alles Liebe
Folge 4: Wo bleibt Amors Pfeil?
49 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 6
Amor stürzt sich mit Pfeil und Bogen ins Abenteuer, auf der Jagd nach liebesfrohen Singles, die bereit sind, ihre tiefsten Sehnsüchte zu offenbaren. Sein Ziel? Den perfekten Match zu finden und die Herzen zweier Seelen zu vereinen. Liebesdetektiv Andreas Mannsberger navigiert durch die Labyrinthe der Gefühle.
