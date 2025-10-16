Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Schauplatz Gericht

Schauplatz Gericht: Der verlorene Sohn - das überraschende Ende eines Familiendramas?

ORF2Staffel 1Folge 21vom 16.10.2025
Schauplatz Gericht: Der verlorene Sohn - das überraschende Ende eines Familiendramas?

Am Schauplatz Gericht

Folge 21: Schauplatz Gericht: Der verlorene Sohn - das überraschende Ende eines Familiendramas?

48 Min.Folge vom 16.10.2025

Über zehn Jahre dokumentierte „Schauplatz Gericht“ einen erbitterten Familienstreit in Schönau an der Donau. Der Konflikt um die Nutzung einer gemeinsamen Liegenschaft führte zu zahlreichen Gerichtsverfahren, Sachbeschädigungen und heftigen Auseinandersetzungen. Im Zentrum stand Rudolf M., der mit seiner Mutter, Schwester und deren damaligem Ehemann verfeindet war. Nun, ein Jahrzehnt später, gibt es eine überraschende Wendung: Mutter und Sohn stehen wieder gemeinsam gegen den früheren Schwiegersohn – und eine Versteigerung könnte den Streit endgültig beenden. Bildquelle: ORF

