Am Schauplatz Gericht: Zerbrechende Häuser
Am Schauplatz Gericht
Folge 5: Am Schauplatz Gericht: Zerbrechende Häuser
Es geht um die finanzielle Existenz und um einen geplatzten Traum: Den vom eigenen Haus. Es hat mit feinen, kaum sichtbaren Haarrissen begonnen. An Fassaden, Wänden, in Kellern. In der niederösterreichischen Marktgemeinde Sommerein ahnte 2017/18 wohl niemand, dass diese Risse die ersten Anzeichen von Bodenbewegungen waren, die für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zu einer Katastrophe ausarten würden. „Langsam hat man realisiert, dass das nicht etwas Großes, sondern etwas sehr Großes ist, was da dahinter steckt“, so schildert es einer der betroffenen Hausbesitzer. Die Wände knacken, Putz rieselt, Holzbalken bersten, Decken müssen notdürftig stabilisiert werden, ein Haus wurde bereits abgerissen. Bildquelle: GMK Fotoredaktion; ORF
