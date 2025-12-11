Schauplatz Gericht: Wie man in den Wald ruftJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz Gericht
Folge 23: Schauplatz Gericht: Wie man in den Wald ruft
"Schauplatz Gericht" beleuchtet Fälle, in denen Waldwege zu juristischen Konflikten führen. In Kärnten darf eine Waldbesitzerin ihr von Borkenkäfern befallenes Schadholz nicht abtransportieren. Ihr Nachbar verweigert die Durchfahrt über ein kurzes Wegstück. Während das Holz an Wert verliert und der Schädling sich ausbreitet, muss nun das Landesverwaltungsgericht entscheiden. Im Piestingtal sorgt ein Zufahrtsweg für Streit: Frau J. wohnt am Waldrand, über ihr Grundstück führt die Zufahrt zum Haus ihres Nachbarn, der mittlerweile ein "Petit Hôtel" betreibt. Durch zahlreiche Gäste und Lieferanten fahren täglich bis zu 70 Fahrzeuge direkt an ihrer Haustür vorbei. Die Folge sind Besitzstörungsklagen, Anzeigen und ein eskalierender Nachbarschaftskonflikt. Bildquelle: ORF
