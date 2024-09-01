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Am Standesamt

Am Standesamt

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.09.2024
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Am Standesamt

Folge 1: Am Standesamt

44 Min.Folge vom 01.09.2024

Von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, Formulare! Standesämter sind bürokratische Orte, an denen viel trockene Schreibarbeit geleistet wird. Es sind jedoch auch Orte, die Menschen anlässlich besonderer Lebensereignisse aufsuchen, die symbolisch für den Kreislauf des Lebens stehen. Regisseurin Jennifer Rezny spürt in ihrem 2017 entstandenen Film „Am Standesamt“ einem Beruf nach, der so viel mit dem Leben zu tun hat wie kaum ein anderer: Standesbeamte, auch „Buchhalter des Lebens“ genannt, beglaubigen neues Leben, besiegeln die Liebe zwischen zwei Menschen oder beurkunden den Tod eines von Verstorbenen. Sie haben mit kleinteiliger Paragrafenarbeit zu tun, gleichzeitig werden sie täglich mit der kompletten menschlichen Gefühlspalette von euphorisch bis tieftraurig konfrontiert. „Am Standesamt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Felix Breisach Medienwerkstatt. Bildquelle: ORF/Felix Breisach GmbH Regie: Jennifer Rezny

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