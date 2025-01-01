Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Episode 7

ATVStaffel 2Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 7: Episode 7

49 Min.Ab 12

Harry und Annas Blitzhochzeit in Tansania ist gescheitert. Beide streiten sich heftig. Wird Anna Harry verlassen? In Gambia möchte Monika Farimans Familie kennenlernen. Sie besucht die Bäckerei seines Onkels und plant ein Treffen mit seinem Vater. Ihrer Freundin Katharina erzählt sie, dass sie nichts dagegen hat, wenn Fariman sich eine Zweitfrau nimmt, um mir ihr Kinder zu zeugen. In Sansibar verarbeitet Andrea unterdessen die Trennung von Khamis.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 7 Staffeln und Folgen