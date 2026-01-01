Amore unter Palmen
Folge 8: Episode 8
47 Min.Ab 12
Anna ist ausgezogen und Harry hat einen Kater. Eine tansanische Streitschlichterin wird engagiert und die beiden Dickköpfe sprechen sich am Strand aus. Gibt es für sie noch eine Zukunft? In Sansibar plagen Andrea eine Menge Fragen rund um Khamis. Hat er sie von Anfang an belogen? Von einer Séance bei einem Schamanen erhofft sie sich eine Antwort auf ihre Fragen. Monika ist nervös: Sie trifft in Gambia erstmals Farimans Mutter. Die weiß von nichts. Wie wird sie reagieren?
Amore unter Palmen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
