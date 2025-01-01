Zum Inhalt springenBarrierefrei
49 Min.Ab 12

In Tansania steht Harry vor einer Herausforderung: Im romantischen Setting will er um Loises Hand anhalten - und seine Freunde sollen ihn dabei unterstützen. Uschi erwartet derweil gespannt ihr erstes Treffen mit Oumzys Familie. Wird diese die Wienerin akzeptieren? Währenddessen erlebt die Tirolerin Andrea einen Albtraum aus Sansibar - und das ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag. Noch vor dem Gang zum Altar fehlt sowohl von ihrem Kleid als auch von ihren Stylistinnen jede Spur.

