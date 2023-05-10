Verliebt und unwissend verlobtJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Verliebt und unwissend verlobt
47 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Einsame Herzen und ihre Sehnsucht nach der großen Liebe stehen bei diesem ATV-Format im Mittelpunkt. Es sind Liebschaften, die über weite Distanzen gepflegt werden müssen, da der Partner in einem anderen Land, ja gar auf einem anderen Kontinent lebt. Kennengelernt haben sich die Paare über die sozialen Medien oder im letzten Urlaub, meist entwickelten sich schnell Gefühle und nun versuchen sie, ihre Amore über tausende Kilometer aufrechtzuerhalten.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV