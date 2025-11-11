Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ancient Aliens - Die Ursprünge

Mysteriöse Baumeister

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 11.11.2025
Mysteriöse Baumeister

Mysteriöse BaumeisterJetzt kostenlos streamen

Ancient Aliens - Die Ursprünge

Folge 1: Mysteriöse Baumeister

80 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Experten erforschen bemerkenswerte antike Ingenieursleistungen wie Gizeh, Puma Punku und Baalbek. Sie schließen die Möglichkeit nicht aus, dass beim Bau dieser rätselhaften megalithischen Stätten fortschrittliche Technologie aus einer außerirdischen Quelle zum Einsatz gekommen sein könnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ancient Aliens - Die Ursprünge
Kabel Eins Doku
Ancient Aliens - Die Ursprünge

Ancient Aliens - Die Ursprünge

Alle 1 Staffeln und Folgen