Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 2: Unbekannte Flugobjekte
80 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Moderator Giorgio Tsoukalos durchforscht an der Seite von William Henry und Jason Martell Archive, um überzeugende Belege für antike Flugmaschinen zu präsentieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren