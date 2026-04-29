Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Andreas Vitásek - Ich bereue nichts

Andreas Vitasek - Ich bereue nichts

ORF1Staffel 1Folge 1vom 29.04.2026
Andreas Vitasek - Ich bereue nichts

Andreas Vitasek - Ich bereue nichtsJetzt kostenlos streamen

Andreas Vitásek - Ich bereue nichts

Folge 1: Andreas Vitasek - Ich bereue nichts

63 Min.Folge vom 29.04.2026

Zum 70. Geburtstag zieht Andreas Vitasek Bilanz über 45 Jahre Bühnenkarriere: von Wien-Favoriten über Paris bis zu Erfolgen wie Müllers Büro. Wegbegleiter wie Viktor Gernot und Erwin Steinhauer würdigen ihn als bissigen Perfektionisten, der das Kabarett prägte. Mit dem Fazit "Ich bereue nichts!" blickt Vitasek erfüllt auf ein Lebenswerk zurück. Die Langversion anlässlich des 70. Geburtstages der Kabarett-Legende finden Sie unter den Links zu dieser Sendung. Bildquelle: ORF/Ulrike Rauch

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Andreas Vitásek - Ich bereue nichts
ORF1
Andreas Vitásek - Ich bereue nichts

Andreas Vitásek - Ich bereue nichts

Alle 1 Staffeln und Folgen