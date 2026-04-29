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Andreas Vitásek - Ich bereue nichts
Folge 1: Andreas Vitasek - Ich bereue nichts
63 Min.Folge vom 29.04.2026
Zum 70. Geburtstag zieht Andreas Vitasek Bilanz über 45 Jahre Bühnenkarriere: von Wien-Favoriten über Paris bis zu Erfolgen wie Müllers Büro. Wegbegleiter wie Viktor Gernot und Erwin Steinhauer würdigen ihn als bissigen Perfektionisten, der das Kabarett prägte. Mit dem Fazit "Ich bereue nichts!" blickt Vitasek erfüllt auf ein Lebenswerk zurück. Die Langversion anlässlich des 70. Geburtstages der Kabarett-Legende finden Sie unter den Links zu dieser Sendung. Bildquelle: ORF/Ulrike Rauch
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Andreas Vitásek - Ich bereue nichts
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