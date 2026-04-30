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Andreas Vitásek - Ich bereue nichts

70 Jahre Andreas Vitasek - Ich bereue nichts

ORF1Staffel 1Folge 2vom 30.04.2026
70 Jahre Andreas Vitasek - Ich bereue nichts

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Andreas Vitásek - Ich bereue nichts

Folge 2: 70 Jahre Andreas Vitasek - Ich bereue nichts

93 Min.Folge vom 30.04.2026

Eine filmische Reise zu den Wurzeln seines Erfolgs – durch Kunst, Humor und die Lebensstationen der Kabarettlegende. Die Doku zum 70. Geburtstag von Andreas Vitásek zeichnet das Porträt eines Künstlers, der Humor, Körperarbeit und poetische Erzählkraft zu einer unverwechselbaren Bühnenhandschrift formte. Sie folgt ihm von Wien-Favoriten bis Paris und weiter zu prägenden Film- und Kabarettmomenten. Wegbegleiter ordnen sein Werk ein, während seltene Archivaufnahmen zeigen, wie konsequent Vitásek seine Kunst über Jahrzehnte erneuert hat. Bildquelle: ORF/Ulrike Rauch

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