70 Jahre Andreas Vitasek - Ich bereue nichtsJetzt kostenlos streamen
Andreas Vitásek - Ich bereue nichts
Folge 2: 70 Jahre Andreas Vitasek - Ich bereue nichts
93 Min.Folge vom 30.04.2026
Eine filmische Reise zu den Wurzeln seines Erfolgs – durch Kunst, Humor und die Lebensstationen der Kabarettlegende. Die Doku zum 70. Geburtstag von Andreas Vitásek zeichnet das Porträt eines Künstlers, der Humor, Körperarbeit und poetische Erzählkraft zu einer unverwechselbaren Bühnenhandschrift formte. Sie folgt ihm von Wien-Favoriten bis Paris und weiter zu prägenden Film- und Kabarettmomenten. Wegbegleiter ordnen sein Werk ein, während seltene Archivaufnahmen zeigen, wie konsequent Vitásek seine Kunst über Jahrzehnte erneuert hat. Bildquelle: ORF/Ulrike Rauch
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Andreas Vitásek - Ich bereue nichts
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