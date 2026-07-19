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Andreas Vitásek & Friends

Andreas Vitasek & Friends - Die Gala aus Güssing 2026

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 19.07.2026
Andreas Vitasek & Friends - Die Gala aus Güssing 2026

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Andreas Vitásek & Friends

Folge 1: Andreas Vitasek & Friends - Die Gala aus Güssing 2026

89 Min.Folge vom 19.07.2026

Kabarett, Musik und Kleinkunst unter freiem Himmel: Bei der Eröffnungsgala des Kultur Sommer Güssing trafen zahlreiche Größen der Unterhaltung aufeinander. Gastgeber und Intendant Andreas Vitasek begrüßte Thomas Stipsits, Isabell Pannagl, Dirk Stermann, Christina Kiesler, Sebastian Humi, Christof Spörk und Barbara Eichberger. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte "Da Blechhauf’n". Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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