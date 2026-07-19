Andreas Vitasek & Friends - Die Gala aus Güssing 2026Jetzt kostenlos streamen
Andreas Vitásek & Friends
Folge 1: Andreas Vitasek & Friends - Die Gala aus Güssing 2026
89 Min.Folge vom 19.07.2026
Kabarett, Musik und Kleinkunst unter freiem Himmel: Bei der Eröffnungsgala des Kultur Sommer Güssing trafen zahlreiche Größen der Unterhaltung aufeinander. Gastgeber und Intendant Andreas Vitasek begrüßte Thomas Stipsits, Isabell Pannagl, Dirk Stermann, Christina Kiesler, Sebastian Humi, Christof Spörk und Barbara Eichberger. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte "Da Blechhauf’n". Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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