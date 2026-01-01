Andreas Vitásek & Friends
1 StaffelAb 0
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Andreas Vitásek & Friends
Kabarett, Musik und Kleinkunst unter freiem Himmel: Bei der Eröffnungsgala des Kultur Sommer Güssing trafen zahlreiche Größen der Unterhaltung aufeinander. Gastgeber und Intendant Andreas Vitasek begrüßte Thomas Stipsits, Isabell Pannagl, Dirk Stermann, Christina Kiesler, Sebastian Humi, Christof Spörk und Barbara Eichberger. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte "Da Blechhauf’n".
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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