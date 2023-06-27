Der Fall Donald Wayne HartungJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 5: Der Fall Donald Wayne Hartung
43 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 12
In Escambia County werden Voncile Smith und ihre beiden Söhne Richard und John in ihrem Haus ermordet. Als Donald Wayne Hartung, Vonciles dritter Sohn, von der Polizei zum Verhör geladen wird, verhält er sich äußerst merkwürdig. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Ermittler heraus, dass er Mitglied der "Wicca-Religion" ist, die an Hexerei und Magie glaubt. Kam es deswegen zum Streit zwischen ihm und seiner Mutter, einer überzeugten und gläubigen Christin?
