Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 8: Der Fall einer Familie
43 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12
Die 67-jährige Shirley Carter wird von ihrem Sohn Jason tot auf dem Küchenboden gefunden. Er kann der Polizei detaillierte Aussagen zum Tatort und zum Tathergang machen, weshalb er schnell in den Fokus der Ermittlungen gerät. Doch Jason hat ein Alibi und ihm kann nichts nachgewiesen werden, was ihn mit dem Mord in Verbindung bringt. Sein Vater Bill ist trotz Mangel an Beweisen von der Schuld seines Sohnes überzeugt und beschließt, Anklage gegen ihn zu erheben.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited