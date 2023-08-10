Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 10.08.2023
43 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12

Die 67-jährige Shirley Carter wird von ihrem Sohn Jason tot auf dem Küchenboden gefunden. Er kann der Polizei detaillierte Aussagen zum Tatort und zum Tathergang machen, weshalb er schnell in den Fokus der Ermittlungen gerät. Doch Jason hat ein Alibi und ihm kann nichts nachgewiesen werden, was ihn mit dem Mord in Verbindung bringt. Sein Vater Bill ist trotz Mangel an Beweisen von der Schuld seines Sohnes überzeugt und beschließt, Anklage gegen ihn zu erheben.

SAT.1 GOLD
